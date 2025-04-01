Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил в беседе с News.ru, что президент Украины Владимир Зеленский все чаще отдает «дурацкие приказы» и забывает о своих же словах.

По словам Олейника, ситуация, когда «человек забывает, что говорил вчера», может быть признаком употребления наркотиков.

Он также предположил, что из-за состояния своего здоровья Зеленский вынужден проходить определенные медицинские процедуры. В частности, по его мнению, это происходит перед записью регулярных вечерних видеообращений политика в социальных сетях.

В конце февраля журналист Такер Карлсон заявлял, что состояние президента Украины вызывает беспокойство — он выглядит так, будто находится под действием тяжелых наркотиков. В ходе интервью с юристом Бобом Амстердамом Карлсон высказал утверждение о том, что странности в поведении Зеленского замечают по всему миру.

В середине марта экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму) заявил в интервью немецкому таблоиду Bild, что Зеленский и его окружение способствуют установлению диктатуры в стране.

Ранее Зеленский обвинил Кремль в «издевательстве» над мирными инициативами Запада.