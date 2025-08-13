В США заявили о поиске места для встречи Трампа, Путина и Зеленского

США ищут площадку для организации трехсторонней встречи американского президента Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«США работают над [поиском] места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели», — говорится в материале.

Накануне пресс-секретарь администрации Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хотел бы в будущем провести совместный саммит с Путиным и Зеленским. По ее словам, подобная встреча может «положить конец этому конфликту».

В этот же день Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с ним и президентами России и США планируется. Однако, по его словам, дата переговоров пока не назначена. Он отметил, что встреча Путина и Трампа может быть важной для их двустороннего трека, однако «ничего об Украине» без нее «они не примут».

Ранее экс-премьер Украины заявил о желании Зеленского сорвать саммит Путина и Трампа.