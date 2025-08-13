На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США заявили о поиске места для встречи Трампа, Путина и Зеленского

CBS: США ищут место для встречи Путина, Трампа и Зеленского на следующей неделе
true
true
true
close
Global Look Press

США ищут площадку для организации трехсторонней встречи американского президента Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил американский телеканал CBS News со ссылкой на источники.

«США работают над [поиском] места для встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели», — говорится в материале.

Накануне пресс-секретарь администрации Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп хотел бы в будущем провести совместный саммит с Путиным и Зеленским. По ее словам, подобная встреча может «положить конец этому конфликту».

В этот же день Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с ним и президентами России и США планируется. Однако, по его словам, дата переговоров пока не назначена. Он отметил, что встреча Путина и Трампа может быть важной для их двустороннего трека, однако «ничего об Украине» без нее «они не примут».

Ранее экс-премьер Украины заявил о желании Зеленского сорвать саммит Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами