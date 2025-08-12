Зеленский сообщил, что его встреча с Путиным и Трампом планируется

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с ним и президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом планируется, дата переговоров пока не назначена. Его слова передает Telegram-канал издания «Телеграф.ua».

«Безусловно, у нас будет встреча на уровне лидеров трехсторонняя, но я не знаю дату», — сказал он, комментируя предстоящие переговоры Путина и Трампа на Аляске.

Он отметил, что встреча лидеров РФ и США может быть важной для их двустороннего трека, однако «ничего об Украине» без нее «они не примут».

Зеленский выразил надежду, что Трамп понимает и осознает, что принимать важные решения относительно Украины невозможно без ее участия в переговорах.

Переговоры Дональда Трампа и Владимира Путина состоятся на Аляске 15 августа. Главной темой встречи станет ситуация на Украине. Чего ожидать от встречи лидеров России и США, пригласят ли на саммит Владимира Зеленского и какие вопросы будут обсуждать президенты — в материале «Газеты.Ru».

