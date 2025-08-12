Трамп выразил надежду на саммит с Путиным и Зеленским «в будущем»

Белый дом: Трамп хочет в будущем встретиться и с Путиным, и с Зеленским

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы в будущем провести совместный саммит с лидерами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, заявила пресс-секретарь администрации Трампа Кэролайн Левитт. Трансляцию ее брифинга вел YouTube-канал Белого дома.

«Он надеется, что в будущем может состояться трехсторонняя встреча с этими тремя лидерами, чтобы, наконец, положить конец этому конфликту», — сказала Левитт.

15 августа Путин и Трамп встретятся на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ. Местом встречи выбран город Анкоридж.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

Ранее Минобороны уличило Украину в подготовке провокаций для срыва переговоров Путина и Трампа.