Экс-премьер Украины заявил о попытках Зеленского сорвать саммит Путина и Трампа

Экс-премьер Украины Азаров: Зеленский пытается сорвать встречу Путина и Трампа
Ivan Sekretarev/AP

Президент Украины Владимир Зеленский предпринимает усилия для срыва встречи президентов России и США. Об этом в интервью ТАСС заявил экс-премьер Украины Николай Азаров .

По словам Азарова, саммит Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже пройдет несмотря на это.

«Он пытается, но не сможет», — сказал экс-премьер.

Также Азаров отметил, что Путин и Трамп обладают значительными возможностями для урегулирования ситуации на Украине.

12 августа Минобороны России со ссылкой на данные, полученные по нескольким каналам сообщило, что украинская сторона готовит провокации для срыва встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет встречу с Зеленским дистанционно.

