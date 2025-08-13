Россия надеется, что ЕС не устроит провокации на Аляске

РФ рассчитывает на отсутствие провокаций со стороны ЕС на Аляске

Москва рассчитывает на отсутствие провокаций со стороны Евросоюза во время проведения саммита России и США на Аляске, сообщил на брифинге с журналистами заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Мы в любом случае будем следить за действиями европейских стран в связи с предстоящим саммитом и рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких шагов, которые бы препятствовали его проведению и достижению конструктивных договоренностей», — сказал он.

При этом член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник призвал россиян быть готовыми к возможным провокациям со стороны Запада в преддверии саммита на Аляске.

Встреча президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом пройдет на Аляске 15 августа в городе Анкоридж. В связи с этим в штате усиливают меры безопасности.

Основной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Среди предложений — обмен территориями и запрет на вступление Украины в НАТО.

Ранее в Европе заявили, что Трамп может пойти на прямую сделку с Путиным.