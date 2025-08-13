На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россия надеется, что ЕС не устроит провокации на Аляске

РФ рассчитывает на отсутствие провокаций со стороны ЕС на Аляске
true
true
true
close
Freepik.com

Москва рассчитывает на отсутствие провокаций со стороны Евросоюза во время проведения саммита России и США на Аляске, сообщил на брифинге с журналистами заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

«Мы в любом случае будем следить за действиями европейских стран в связи с предстоящим саммитом и рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких шагов, которые бы препятствовали его проведению и достижению конструктивных договоренностей», — сказал он.

При этом член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник призвал россиян быть готовыми к возможным провокациям со стороны Запада в преддверии саммита на Аляске.

Встреча президента России Владимира Путина со своим американским коллегой Дональдом Трампом пройдет на Аляске 15 августа в городе Анкоридж. В связи с этим в штате усиливают меры безопасности.

Основной темой переговоров станет урегулирование украинского конфликта. Среди предложений — обмен территориями и запрет на вступление Украины в НАТО.

Ранее в Европе заявили, что Трамп может пойти на прямую сделку с Путиным.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами