В Европе заявили, что Трамп может пойти на прямую сделку с Путиным

Reuters: Трамп может стремиться к прямой сделке с Путиным, минуя Украину и ЕС
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп может добиваться сделки с президентом России Владимиром Путиным по Украине в обход Киева и Брюсселя. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Источник, знакомый с внутренними переговорами в США, сказал, что нельзя исключать, что Трамп будет добиваться заключения сделки напрямую с Путиным, не привлекая Украину или Европу», — говорится в сообщении издания.

Такое положение дел может «вызвать проблемы с Киевом и ЕС», считают источники Reuters.

Кроме того, РФ и США могут заключить «неблагоприятную» сделку для Киева и ЕС, пишет агентство. В таком случае «европейское единство будет иметь жизненно важное значение», сообщили источники.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее Рубио заявил, что Трамп не считает встречу на Аляске победой Путина.

