На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Аляске усилили меры безопасности перед саммитом Россия — США

ТАСС: в Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа
true
true
true
close
Илья Питалев/РИА Новости

В городе Анкоридж на Аляске в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа усилили меры безопасности, сообщила ТАСС директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

По ее словам, американская сторона задействовала очень много охранников, они занимают целые дома.

«Охрана усилена, отели переполнены. Все забито. Весь мир сегодня сконцентрирован на Аляске», — заявила Верная.

Она рассказала, что в город прибывают рейсы с высокими гостями, а сам саммит стал для жителей всего штата важным событием.

«Все местные телекомпании без исключения каждый свой выпуск новостей начинают именно с темы предстоящего саммита. Все отели переполнены, поэтому местные жители сдают свои комнаты», — добавила она.

Верная также отметила, что местные власти и жители делают все возможное, чтобы обеспечить безопасные и благоприятные условия для переговоров.

Саммит президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пройдет в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже 15 августа. Темой встречи станет мир на Украине. Предполагается, что на встрече президенты России и США обсудят обмен территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.
Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что решать какие-либо вопросы по Украине без Украины не получится.
По его словам, переговоры важны, но их решения не будут приняты во внимание. Зеленский выразил надежду, что в скором времени состоится трехсторонняя встреча с Путиным и Трампом.

Ранее жители Аляски были обеспокоены, что Трамп отдаст Аляску России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами