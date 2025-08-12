На Аляске усилили меры безопасности перед саммитом Россия — США

ТАСС: в Анкоридже усилили меры безопасности перед встречей Путина и Трампа

В городе Анкоридж на Аляске в преддверии встречи президента РФ Владимира Путина и главы США Дональда Трампа усилили меры безопасности, сообщила ТАСС директор Русского культурного центра на Аляске Анна Верная.

По ее словам, американская сторона задействовала очень много охранников, они занимают целые дома.

«Охрана усилена, отели переполнены. Все забито. Весь мир сегодня сконцентрирован на Аляске», — заявила Верная.

Она рассказала, что в город прибывают рейсы с высокими гостями, а сам саммит стал для жителей всего штата важным событием.

«Все местные телекомпании без исключения каждый свой выпуск новостей начинают именно с темы предстоящего саммита. Все отели переполнены, поэтому местные жители сдают свои комнаты», — добавила она.

Верная также отметила, что местные власти и жители делают все возможное, чтобы обеспечить безопасные и благоприятные условия для переговоров.

Саммит президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом пройдет в крупнейшем городе штата Аляска Анкоридже 15 августа. Темой встречи станет мир на Украине. Предполагается, что на встрече президенты России и США обсудят обмен территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь отметил, что решать какие-либо вопросы по Украине без Украины не получится.

По его словам, переговоры важны, но их решения не будут приняты во внимание. Зеленский выразил надежду, что в скором времени состоится трехсторонняя встреча с Путиным и Трампом.

Ранее жители Аляски были обеспокоены, что Трамп отдаст Аляску России.