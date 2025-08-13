На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД РФ рассчитывают на создание рабочих групп формата «Россия — Украина»
Александр Кряжев/РИА Новости

В Москве рассчитывают на создание рабочих групп формата «Россия — Украина». Об этом сообщил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Представитель МИД отметил, что Киев не дал формального ответа по предложению о создании рабочих групп, о которых было объявлено после переговоров в Стамбуле

Фадеев также высказался о предстоящих переговорах между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, которые состоятся в эту пятницу. Он выразил надежду, что лидеры государств смогут обсудить все накопившиеся вопросы.

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ. Известно, что Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее сообщалось, что Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске.

