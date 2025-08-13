Лавров примет участие в саммите России и США на Аляске

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в саммите РФ — США. Об этом сообщили в МИД РФ, передает ТАСС.

Дональд Трамп и Владимир Путин встретятся 15 августа на Аляске.

В Кремле подтвердили дату и место саммита. По словам помощника президента России Юрия Ушакова, выбор Аляски логичен — здесь пересекаются экономические интересы Российской Федерации и США, в том числе в Арктике.

Ключевая тема переговоров — поиск долгосрочного мирного урегулирования украинского кризиса. Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на военной базе Элмендорф-Ричардсон, утверждает CNN. По информации телеканала, это место выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом Белый дом хотел избежать того, чтобы российский лидер и его команда оказались на территории американского армейского объекта. Что известно об этом месте, как будут охранять Путина и где еще могли бы провести переговоры лидеры двух стран — в материале «Газеты.Ru».

По данным CNN, Аляску в качестве места проведения переговоров двух лидеров выбрали «после продолжительных закулисных переговоров». При этом американские официальные лица «обрадовались и были несколько удивлены, когда российский президент согласился на встречу на территории США — на земле, которая когда-то была частью Российской империи».

Ранее Рубио заявил, что Трамп не считает встречу на Аляске победой Путина.