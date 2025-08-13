На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России надеются, что Путин и Трамп обсудят все накопившиеся вопросы

Фадеев: РФ надеется, что Путин и Трамп обсудят на Аляске все накопившиеся вопросы
Михаил Климентьев/РИА Новости

В Москве рассчитывают, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудят все накопившиеся вопросы. Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев.

Фадеев выразил надежду, что лидеры двух стран во время встречи в Аляске обсудят украинский кризис, а также нормализацию двустороннего диалога между Россией и США, с которым в последние годы возникали трудности.

«В целом, если позволите, добавлю немного о российско-американских отношениях в последние годы. Как известно, особенно в период работы предыдущей администрации они существенно просели», — пояснил он.

Встреча Трампа и Путина состоится 15 августа в Анкоридже, штат Аляска. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ. Известно, что Москва пригласила Трампа провести следующую встречу в России.

Ранее в США напомнили об историческом символизме Аляски перед встречей Путина и Трампа.

