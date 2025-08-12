На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Додику заменят тюремный срок денежным штрафом

Суд БиГ одобрил замену тюремного заключения Додику денежным штрафом
Nedim Grabovica/Global Look Press

Суд Боснии и Герцеговины (БиГ) удовлетворил ходатайство президента Республики Сербской Милорада Додика о замене годичного тюремного заключения денежным штрафом. Об этом сообщает Радио и телевидение Республики Сербской со ссылкой на судебные документы.

Решение вынесено после подтверждения Апелляционной палатой 1 августа приговора Додику за неисполнение решений т. н. Высокого представителя в БиГ Кристиана Шмидта.

«Суд принял предложение защиты о замене наказания», — передает телеканал.

6 августа Центральный избирательный комитет Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете. Решение об отставке Додика было принято единогласно и вступит в силу после окончания срока на апелляционное обжалование. В течение 90 дней планируется проведение досрочных выборов главы республики.

Додик отказался признать решение Центральной избирательной комиссии об аннулировании его полномочий. При этом он пообещал не сдаваться. Россия, Сербия и Венгрия поддержали его в этом, однако ситуация балансирует «на грани».

Ранее Додик выругался матом после решения ЦИК Боснии об аннулировании его полномочий.

