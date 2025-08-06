Додик не сдается. Президент Республики Сербской отказался уходить в отставку

Президент Республики Сербской (составная часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик отказался признать решение Центральной избирательной комиссии об аннулировании его полномочий. При этом он пообещал не сдаваться. Россия, Сербия и Венгрия поддержали его в этом, однако ситуация балансирует «на грани».

Президент Республики Сербской Милорад Додик оказался уходить в отставку в соответствии с решением Центризбиркома Боснии и Герцеговины, назвав решение ЦИК незаконным.

«Вариантов капитуляции нет. Сдаться — не выход. Решение ЦИК — политически мотивированный акт. Мы будем оспаривать его всеми правовыми средствами», — написал он в соцсети Х.

В своем посте Додик задался риторическим вопросом, что будет, если он откажется покинуть пост президента Республики Сербской. При этом он упомянул текст принесенной им присяги, напомнив, что в нем «нет ЦИК» , однако есть клятва по защите интересов граждан, ответственному исполнению обязанностей, соблюдению конституции и законов республики.

«А что, если я откажусь [подчиниться решению ЦИК]?» — написал Додик.

Таким образом политик отреагировал на решение Центризбиркома Боснии и Герцеговины от 6 августа, который на основании вердикта суда аннулировал его президентский мандат. Решение ЦИК было единогласным и вступит в силу через 1-2 месяца, когда пройдет срок обжалования. В течение 90 дней после этого в Республике Сербской должны пройти досрочные выборы .

Босния и Герцеговина: что нужно знать



Во избежание критического конфликта интересов в стране существует пост Высокого представителя международного сообщества, который назначается на эту должность после одобрения кандидатуры Советом безопасности ООН. Его полномочия очень обширны — например, он может увольнять государственных деятелей, действия которых несут угрозу миру и безопасности государства, отменять решения республиканских властей и выносить свои собственные.



С мая 2022 года этот пост занимает Кристиан Шмидт (Германия). Однако в связи с тем, что он был назначен без согласования с Совбезом ООН, Республика Сербская не признает его легитимности и отказывается выполнять его решения.



В недавнем интервью «Ведомостям» Додик В своем нынешнем виде Босния и Герцеговина (БиГ) появилась на карте в декабре 1995 года после подписания Дейтонских соглашений об окончании вооруженного конфликта на территории бывшей Югославии. БиГ состоит из двух основных частей, каждая из которых имеет собственные органы государственной власти: Федерация Боснии и Герцеговины (ФБиГ; 51% территории страны) и Республика Сербская (PC; 49% территории). Первая населена в основном хорватами и бошняками (принявшими ислам славянами), вторая — сербами.Во избежание критического конфликта интересов в стране существует пост Высокого представителя международного сообщества, который назначается на эту должность после одобрения кандидатуры Советом безопасности ООН. Его полномочия очень обширны — например, он может увольнять государственных деятелей, действия которых несут угрозу миру и безопасности государства, отменять решения республиканских властей и выносить свои собственные.С мая 2022 года этот пост занимает Кристиан Шмидт (Германия). Однако в связи с тем, что он был назначен без согласования с Совбезом ООН, Республика Сербская не признает его легитимности и отказывается выполнять его решения.В недавнем интервью «Ведомостям» Додик говорил , что Босния и Герцеговина в том виде, в каком она была учреждена в 1995 году после кровопролитной Боснийской войны по Дейтонским соглашениям, через 30 лет уже не устраивает никого из трех составляющих ее народов и двух частей конфедерации. По его мнению, лучшим вариантом было бы «мирно разойтись».

В конце февраля суд в Сараево признал Додика виновным в игнорировании решений конституционного суда и верховного представителя по Боснии и Герцеговине Кристиана Шмидта. Президента Республики Сербской приговорили к году тюрьмы и запретили заниматься политикой в течение шести лет.

Вслед за Додиком кабмин Республики Сербской заявил, что категорически не согласен с таким решением.

«Правительство РС решительно отвергает и не принимает приговор второй инстанции суда [по апелляции] БиГ Милораду Додику, так как он юридически недействителен, неконституционен и политически мотивирован», — говорится в сообщении.

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«Глубоко разочарованы»

В России резко отреагировали на решение суда и Центризбиркома БиГ о лишении Додика властных полномочий.

«Глубоко разочарованы неправосудным и антидемократическим решением апелляционной коллегии суда Боснии и Герцеговины, которая 1 августа подтвердила вынесенный ранее абсурдный обвинительный приговор по сфабрикованному уголовному делу против Президента Республики Сербской (Босния и Герцеговина) М. Додика», — говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

В документе отмечается, что уголовное преследование Додика «нацелено исключительно на устранение с политической сцены неугодного лидера, последовательно противостоящего западному неоколониализму».

Нынешний высокий представитель международного сообщества в БиГ Кристиан Шмидт назван «самозванцем» и «полезным идиотом Берлина и Лондона», которые «упорно продолжают считать БиГ своим протекторатом» .

«Исходим из очевидного факта, что в Боснии и Герцеговине с 2021 года нет никакого высокого представителя. К. Шмидт – узурпатор, его кандидатура не получила одобрения Совета Безопасности ООН», — отметила Захарова.

Соседняя Сербия также осудила приговор: президент Александр Вучич встретился с Милорадом Додиком и провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан продемонстрировал свою поддержку Додику и встретился с ним в Будапеште.

По мнению программного менеджера Российского совета по международным делам Милана Лазовича, отстранение Додика с поста президента Республики Сербской приведет к росту напряженности в БиГ (и без того уже высокой), серьезной политической нестабильности и возможно даже к гражданской войне в более отдаленной перспективе.