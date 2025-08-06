Додик выругался матом после решения ЦИК Боснии об аннулировании его полномочий

Президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик отказался признать решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) БиГ об аннулировании его полномочий. Об этом политик сообщил в соцсети X, пообещав не сдаваться.

В своем посте Додик использовал нецензурную лексику в адрес ЦИК, назвав решение незаконным.

«Вариантов капитуляции нет. Сдаться — не выход. Решение ЦИК — политически мотивированный акт. Мы будем оспаривать его всеми правовыми средствами», — заявил Додик.

6 августа Центральный избирательный комитет Боснии и Герцеговины аннулировал мандат Милорада Додика и постановил провести досрочные выборы в энтитете. Решение об отставке Додика было принято единогласно и вступает в силу после окончания срока на апелляционное обжалование. В течение 90 дней планируется проведение досрочных выборов главы республики.

26 февраля суд в Сараево признал Додика виновным в несоблюдении решений «высокого представителя по Боснии и Герцеговине» Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Политика обвиняют в подрыве конституционного порядка в республике.

Ранее Виктор Орбан раскритиковал приговор президенту Республики Сербской Боснии и Герцеговины.