На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Белый дом высказался о красных линиях Трампа по Украине

Белый дом: Трамп не хочет проводить красные линии для России по Украине
true
true
true
close
Kent Nishimura/Reuters

Президент США Дональд Трамп не хочет проводить красные линии в отношениях с Россией касательно урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента Трампа или же от его имени», — отметила она.

При этом Левитт добавила, что Трамп действительно призвал Россию и Украину напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера. По словам пресс-секретаря Белого дома, в этом направлении уже виден прогресс. В частности, Левитт упомянула несколько обменов военнопленными, которые провели РФ и Украина после переговоров в Стамбуле.

До этого Дональд Трамп заявил, что США могут покинуть переговорный процесс по украинскому конфликту после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Американский лидер отметил, что может уйти, пожелав сторонам конфликта «удачи». По его словам, «это будет конец». Трамп добавил, что ему хватит «пары минут», чтобы понять, возможна сделка по Украине или нет.

Ранее Трамп раскрыл отношение украинцев к мирной сделке с Россией.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами