Белый дом высказался о красных линиях Трампа по Украине

Президент США Дональд Трамп не хочет проводить красные линии в отношениях с Россией касательно урегулирования конфликта на Украине. Об этом в ходе брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я не хочу с этой трибуны устанавливать красные линии для президента Трампа или же от его имени», — отметила она.

При этом Левитт добавила, что Трамп действительно призвал Россию и Украину напрямую обсудить друг с другом вопросы гуманитарного характера. По словам пресс-секретаря Белого дома, в этом направлении уже виден прогресс. В частности, Левитт упомянула несколько обменов военнопленными, которые провели РФ и Украина после переговоров в Стамбуле.

До этого Дональд Трамп заявил, что США могут покинуть переговорный процесс по украинскому конфликту после его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске. Американский лидер отметил, что может уйти, пожелав сторонам конфликта «удачи». По его словам, «это будет конец». Трамп добавил, что ему хватит «пары минут», чтобы понять, возможна сделка по Украине или нет.

