Трамп допустил выход США из переговоров по Украине после встречи с Путиным

Трамп: США могут выйти из дипломатии по Украине после встречи на Аляске

Соединенные Штаты могут покинуть переговорный процесс по украинскому конфликту по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил Трамп в ходе пресс-конференции. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома.

«Я могу уйти и сказать «удачи». И это будет конец», — сказал Трамп, отметив, что ему хватит «пары минут», чтобы понять, возможна сделка по Украине или нет.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трампу также передали приглашение посетить РФ.

В свою очередь лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Ранее Трамп выразил надежду на встречу Путина и Зеленского.