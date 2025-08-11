Трамп раскрыл отношение украинцев к мирной сделке с Россией

В настоящее время 88% жителей Украины хотели бы заключить мирную сделку с Россией. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в ходе конференции, трансляция которой велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я видел [результаты] опроса общественного мнения на Украине. 88% населения хотело бы, чтобы было достигнуто соглашение», — сказал глава Белого дома.

Президент России Владимир Путин и Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

11 августа президент США заявил, что ожидает встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского после саммита на Аляске. Глава Белого дома отметил, что возможен и трехсторонний саммит с участием его, а также российского и украинского лидеров.

Ранее Трамп допустил выход США из переговоров по Украине после встречи с Путиным.