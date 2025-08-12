На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Белый дом не стал комментировать «обмен территориями» между РФ и Украиной

Белый дом отказался отвечать на вопрос об обмене территориями России и Украины
Depositphotos

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отказалась отвечать на вопрос об обмене территориями между Россией и Украиной. Об этом ее спросили журналисты в ходе брифинга.

«Я не буду вдаваться в подробности и позволю президенту США обсудить эти планы с президентом России», – сказала Левитт.

Американский и российский лидеры договорились о встрече на Аляске 15 августа. Главной темой обсуждения станет урегулирование конфликта на Украине. В частности, Путин и Трамп могут затронуть обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

При этом президент Украины Владимир Зеленский отвергает какой-либо «обмен территориями» с Россией в рамках возможного урегулирования конфликта. По его словам, позиция Украины по территориям закреплена в конституции страны, и никто отступать от этого не будет. Зеленский подчеркнул, что украинцы не будут «дарить» свою землю.

Ранее жители Аляски обеспокоились, что Трамп отдаст штат России.

