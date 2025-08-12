Жители Аляски обеспокоились, что Трамп отдаст штат России

Spiegel: жители Аляски испугались, что Трамп отдаст штат России в обмен на мир

Заявления президента США Дональда Трампа об «обмене территориями» вызвали переполох среди жителей Аляски, поскольку часть из них решила, что американский лидер отдаст штат России. Об этом сообщает Der Siegel со ссылкой на опрошенных жителей крупнейшего города Анкориджа.

В материале отмечается, что расплывчатые заявления Трампа вызвали недоумение среди населения. Одна из жительниц сообщила, что в городе Анкоридж циркулируют «безумные теории» из-за высказываний американского президента.

«Самая безумная из них: нас передают России, чтобы положить конец войне на Украине», — заявила собеседница журнала Эсс Браун.

До этого президент Дональд Трамп допустил, что во время переговоров по Украине может быть произведен обмен территориями. По его словам, что Вашингтон попытается вернуть Киеву часть земель, однако сделка должна быть выгодной обеим сторонам.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее брошенный унитаз с надписью «Трамп» нашли на Аляске.