Зеленский сообщил о сигнале, переданном Уиткоффом от России

Зеленский: от Уиткоффа был сигнал, что Россия готова к прекращению огня
true
true
true
close
Suzanne Plunkett/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф передал Киеву сигнал от России. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«От Уиткоффа был сигнал, что Россия готова к окончанию войны, к прекращению огня», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что подобного рода сигнал поступил от России «в первый раз». Кроме того, по словам Зеленского, Уиткофф заявил, что обе стороны должны пойти на территориальные уступки. В ответ украинский лидер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не покинут Донбасс.

«Мы не выйдем из Донбасса. Если мы выйдем из Донбасса по своей воле или на нас будут давить, мы откроем третью войну», — отметил он.

До этого Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отверг какой-либо «обмен территориями» с Россией в рамках возможного урегулирования конфликта. По его словам, позиция Украины по территориям закреплена в конституции страны, и никто отступать от этого не будет. Зеленский подчеркнул, что украинцы не будут «дарить» свою землю.

При этом обмен территориями может стать одной из обсуждаемых тем в рамках встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа на Аляске 15 августа.

Ранее Зеленский заявил, что Украина «уже выстояла» войну за независимость.

