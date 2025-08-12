Зеленский заявил, что Украина «уже выстояла» войну за независимость

Украина уже выстояла войну за независимость, однако нужно еще немного времени, чтобы страну «не сломали». Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на форуме «Молодежь здесь» 12 августа, трансляцию его выступления вел новостной канал «Новини.LIVE».

«Мало кто понимает, что эту войну за независимость Украина уже выстояла. Нужно только время, чтобы нас не сломали. Кто угодно», — сказал он.

Владимир Зеленский подчеркнул, что для завершения военного конфликта с Россией необходимо «стоять на собственной правде». Он добавил, что как бы сложно не было, нельзя сдавать самого главного — свободы и независимости.

До этого Владимир Зеленский записал видеообращение, в котором отверг какой-либо «обмен территориями» с Россией в рамках возможного урегулирования конфликта. Он подчеркнул, что позиция Украины по своим территориям закреплена в конституции страны, и заявил, что от этого никто отступать не будет. Зеленский добавил, что украинцы не будут «дарить» свою землю.

Ранее Зеленский заявил, что Путин попытается «обмануть» Трампа на встрече лидеров.