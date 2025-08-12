В Белом доме ответили, почему Зеленского не пригласили на встречу Путина и Трампа

Встреча на Аляске 15 августа состоится потому, что президент России Владимир Путин попросил об этом американского лидера Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос журналистов, почему не пригласили на эту встречу украинского лидера Владимира Зеленского.
«Эта встреча состоится потому, что Путин попросил Трампа о встрече», — сказала она.
До этого источники ТАСС сообщили, что приезд Зеленского на Аляску в дни встречи Путина и Трампа не ожидается. Один из собеседников агентства выразил мнение, что США не будут приглашать Зеленского на Аляску, чтобы не помешать возможным позитивным результатам встречи.
Эту информацию в ходе брифинга также подтвердила Кэролайн Ливитт. По ее словам на предстоящей встрече президентов России и США будет представлена только одна сторона конфликта на Украине.
Незадолго до этого Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с ним, Путиным и Трампом планируется, однако дата переговоров пока не назначена. Украинский лидер отметил, что встреча президентов РФ и США может быть важной для их двустороннего трека, однако «ничего об Украине» без ее участия «они не примут».
Ранее Зеленский испугался решений по Украине без участия Киева.