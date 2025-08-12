На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Белом доме ответили, почему Зеленского не пригласили на встречу Путина и Трампа

Белый дом: встреча на Аляске состоится потому, что Путин попросил об этом Трампа
Global Look Press

Встреча на Аляске 15 августа состоится потому, что президент России Владимир Путин попросил об этом американского лидера Дональда Трампа. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, отвечая на вопрос журналистов, почему не пригласили на эту встречу украинского лидера Владимира Зеленского.

«Эта встреча состоится потому, что Путин попросил Трампа о встрече», — сказала она.

До этого источники ТАСС сообщили, что приезд Зеленского на Аляску в дни встречи Путина и Трампа не ожидается. Один из собеседников агентства выразил мнение, что США не будут приглашать Зеленского на Аляску, чтобы не помешать возможным позитивным результатам встречи.

Эту информацию в ходе брифинга также подтвердила Кэролайн Ливитт. По ее словам на предстоящей встрече президентов России и США будет представлена только одна сторона конфликта на Украине.

Незадолго до этого Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча с ним, Путиным и Трампом планируется, однако дата переговоров пока не назначена. Украинский лидер отметил, что встреча президентов РФ и США может быть важной для их двустороннего трека, однако «ничего об Украине» без ее участия «они не примут».

Ранее Зеленский испугался решений по Украине без участия Киева.

Встреча Путина и Трампа
