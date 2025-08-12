Источники ТАСС раскрыли, приедет ли Зеленский на Аляску

ТАСС: приезда Зеленского на Аляску в дни встречи Путина и Трампа ожидать не стоит

Приезд украинского лидера Владимира Зеленского на Аляску в дни встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, не ожидается. Об этом ТАСС сообщили сразу несколько источников.

«Ожидать его приглашения не стоит», — сказал один из собеседников агентства.

Другой источник выразил мнение, что США не будут приглашать Зеленского на Аляску, чтобы не помешать возможным позитивным результатам встречи.

Накануне американский лидер во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что Зеленского не будет на его встрече с Путиным на Аляске 15 августа.

При этом он отмечал, что его конечная цель заключается в том, чтобы добиться, чтобы Путин и Зеленский оба оказались в одной комнате. Трамп заявил, что президент России должен провести переговоры с украинским коллегой или принять участие в трехстороннем саммите с участием последнего. Также глава Белого дома подчеркнул, что во время беседы с Путиным попросит его завершить конфликт на Украине.

