Зеленский призвал Европу сильнее давить на Россию перед встречей Путина и Трампа

Зеленский призвал Европу продолжить давление на Россию санкциями и дипломатией
Guglielmo Mangiapane/Reuters

Европе необходимо «продолжить давление» на Россию в преддверии встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в своем Telegram-канале заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

«Мы все вместе должны продолжать наше давление – давление силы, давление санкций, давление дипломатии», — отметил он.

При этом, добавил украинский лидер, Киев и Брюссель поддерживают решимость Трампа по урегулированию конфликта, однако Запад, по его словам, должен «сформировать такие позиции, которые не позволят России в очередной раз обмануть мир».

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский негласно согласен с потерей территории.

