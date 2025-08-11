СМИ узнали, где именно на Аляске может пройти встреча Трампа и Путина

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, запланированные на 15 августа, могут пройти в городе Гирдвуд. Об этом в соцсети X сообщает местное издание Alyaska Landmine со ссылкой на источник.

«Встреча <...> может состояться в отеле Alyeska Resort в Гирдвуде. <...> Даты с 12 по 16 августа полностью отсутствуют в их календаре бронирования», — говорится в сообщении.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

