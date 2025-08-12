Филиппо: Трамп разгромил Зеленского после его отказа уступать территории России

Президент США Дональд Трамп «буквально разгромил» украинского коллегу Владимира Зеленского во время выступления в Белом доме за отказ уступать потерянные территории. Об этом написал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х.

По мнению политика, Зеленский с самого начала препятствовал миру.

Накануне Трамп заявил, что он обеспокоен заявлениями Зеленского о необходимости конституционного одобрения для обмена территориями. Американский лидер подтвердил, что на переговорах с Путиным будет обсуждаться изменение линии фронта.

15 августа Трамп и президент России Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

В Кремле подтвердили дату и место. Помощник президента Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский негласно согласен с потерей территории.