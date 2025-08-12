В Европе заявили, что Зеленский негласно согласен с потерей территории

Украинский лидер Владимир Зеленский негласно признал возможность заморозки конфликта на Украине, это будет означать фактическое признание новых территорий России. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«В последние месяцы Зеленский негласно признал, что Киев может смириться с замораживанием конфликта… в рамках соглашения, в котором соблюдаются некоторые из ее (России – «Газета.Ru») ключевых требований», — говорится в сообщении издания.

Как указывается в материале FT, это будет означать, что новые российские освобожденные территории так и останутся под юрисдикцией России.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее в США заявили, что Путин «переиграет» Трампа в ходе встречи на Аляске.