Российская делегация в августе посетит КНДР

Володин во главе российской делегации 14-15 августа посетит Пхеньян
Виталий Аньков/РИА Новости

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин во главе российской делегации с 14 по 15 августа посетит Пхеньян для участия в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи. Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что в программе визита — участие в праздничных мероприятиях по случаю 80-летия освобождения Кореи.

До этого координатор парламентской группы Дружбы с КНДР, депутат Госдумы Казбек Тайсаев анонсировал, что российские и северокорейские парламентарии в этом году проведут взаимный обмен визитами. По его словам, в октябре 2025 года представительная делегация КПРФ примет участие в торжествах по случаю Дня основания Трудовой партии Кореи. В ответ депутаты Верховного народного собрания КНДР посетят Российскую Федерацию.

В мае президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие КНДР проявили профессионализм и мужество в ходе операции по освобождению Курской области.

Ранее россиянка вернулась из КНДР с ядерной боеголовкой.

