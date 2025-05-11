Путин оценил роль военных КНДР в операциях по освобождению Курской области

Президент России Владимир Путин заявил, что военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) проявили профессионализм и мужество в ходе операций по освобождению Курской области. Трансляция выступления российского лидера ведется на телеканале «Россия 24».

«Солдаты и командиры спецподразделений КНДР действовали в высшей степени профессионально, показали отличную выучку и мужество. Они добросовестно выполняли задачи при освобождении пограничных районов Курской области», — подчеркнул Путин.

28 апреля президент России поблагодарил северокорейских солдат, лидера КНДР Ким Чен Ына и весь народ республики за помощь в освобождении Курской области. По его словам, «российский народ никогда не забудет подвига корейских бойцов».

Он отметил героизм, самоотверженность и высокий уровень подготовки военных КНДР, которые «плечом к плечу с российскими бойцами защищали нашу Родину как собственную». Российский лидер также подчеркнул, что северокорейские солдаты с честью и доблестью исполнили свой долг, «покрыв себя неувядаемой славой».

Ранее власти КНДР заявили, что Пхеньян всегда будет с Россией.