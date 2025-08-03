Россиянка вернулась из КНДР с ядерной боеголовкой

Туристка из России вернулась из северокорейского курорта Вонсан-Кальма с копией ядерной ракеты. Об этом она рассказала изданию «Абзац».

«Я очень хотела привезти что-то необычное из Северной Кореи, я купила форму олимпийской сборной и вот ядерную боеголовку», — поделилась подробностями девушка.

Она отметила, что хотела купить «нетривиальный» сувенир, взглянув на который, сразу было видно, что он из Северной Кореи.

Туристка также рассказала, что Вонсан-Кальма поразил ее чистотой пляжей и гостеприимством местных жителей. Копию ядерной ракеты она смогла купить в магазине сувениров за $40. Россиянка призналась, что ее путешествие оказалось очень эмоциональный и она нисколько не пожалела, что вместо Турции выбрала отдых в Северной Корее.

24 июня в Северной Корее на побережье Японского моря открылся новый курортный комплекс «Вонсан-Кальма», рассчитанный специально на российских туристов. Одними из первых гостей стали 13 отдыхающих, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В инфраструктуру курорта входят новейшие отели, пляжи со всем необходимым, аквапарк, парк аттракционов, кинотеатр, кафе и рестораны. Прежде на этом месте располагался военный аэродром, который был преобразован в гражданский аэропорт для приема туристов.

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