В Госдуме сообщили о намечаемом в 2025 году обмене визитами с КНДР

Российские и северокорейские парламентарии в этом году проведут взаимный обмен визитами. Об этом газете «Известия» рассказал координатор парламентской группы Дружбы с КНДР, депутат Госдумы РФ Казбек Тайсаев.

По его словам, в октябре 2025 года представительная делегация КПРФ примет участие в торжествах по случаю Дня основания Трудовой партии Кореи. В свою очередь, депутаты Верховного народного собрания КНДР посетят в ближайшее время Российскую Федерацию.

Тайсаев отметил, что межпартийные связи двух стран развиваются на системной основе и сопровождаются регулярными взаимными визитами. Во время встреч парламентарии уделят особое внимание вопросам укрепления двустороннего сотрудничества, в частности экономическим и инфраструктурным проектам.

20 мая посол России в Северной Корее Александр Мацегора заявил, что из Владивостока может начать ходить паром на курорт «Вонсан-Кальма» в КНДР.

Ранее в МИД РФ рассказали о подготовке визита лидера КНДР в Москву.