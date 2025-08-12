Венгрия не присоединилась к заявлению Евросоюза по Украине

Премьер Венгрии Орбан не присоединился к заявлению лидеров ЕС по Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не присоединился к заявлению лидеров Европейского союза (ЕС) по урегулированию конфликта на Украине, в котором члены объединения обязались продолжать предоставлять Киеву военную и дипломатическую поддержку. Это следует из заявления на официальном сайте Евросоюза.

«Венгрия не присоединялась к этому заявлению», — говорится в документе.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились провести 15 августа переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

На фоне этого лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии выпустили совместную декларацию, в которой указали, что европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Утверждается, что конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

