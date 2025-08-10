На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Евросоюз заявил о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине

ЕС выразил готовность оказывать военную и экономическую помощь Украине
true
true
true
close
Freepik.com

Европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Об этом говорится в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии.

«Мы готовы поддержать эту работу [по прекращению конфликта] дипломатически, а также путем сохранения нашей значительной военной и финансовой поддержки Украины», — говорится в документе.

В декларации подчеркивается, что помощь будет оказываться в том числе в рамках деятельности «Коалиции желающих», а также за счет поддержания и введения ограничительных мер против России.

По мнению лидеров, которые подписали документ, конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

Помимо этого европейские политики призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным исключительно «в условиях перемирия». В декларации также указано, что «дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы», включая потребность в прочных гарантиях для Киева.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее стало известно о смятении в странах Запада после анонса встречи Путина и Трампа.

Все новости на тему:
Встреча Путина и Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами