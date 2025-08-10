Евросоюз заявил о готовности продолжать оказывать военную помощь Украине

Европейские страны готовы продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине, поддерживать страну дипломатически. Об этом говорится в совместной декларации лидеров Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, а также Германии, Польши и главы Еврокомиссии.

«Мы готовы поддержать эту работу [по прекращению конфликта] дипломатически, а также путем сохранения нашей значительной военной и финансовой поддержки Украины», — говорится в документе.

В декларации подчеркивается, что помощь будет оказываться в том числе в рамках деятельности «Коалиции желающих», а также за счет поддержания и введения ограничительных мер против России.

По мнению лидеров, которые подписали документ, конфликт можно завершить только при сочетании «активной дипломатии, поддержки Украины и давления на Россию».

Помимо этого европейские политики призвали президента США Дональда Трампа вести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным исключительно «в условиях перемирия». В декларации также указано, что «дипломатическое решение должно защищать жизненные интересы безопасности Украины и Европы», включая потребность в прочных гарантиях для Киева.

15 августа Путин и Трамп проведут переговоры на Аляске. Главная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Ранее стало известно о смятении в странах Запада после анонса встречи Путина и Трампа.