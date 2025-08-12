На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Пентагоне заявили о необходимости обмена территориями для мира на Украине

Глава Пентагона Хегсет: урегулирование на Украине потребует обмена территориями
Joshua Sukoff/Shutterstock/FOTODOM

Любой мирный договор по Украине, вероятно, потребует компромиссов с обеих сторон, включая возможный обмен территориями. Об этом заявил шеф Пентагона Пит Хегсет в интервью телеканалу Fox News.

Описывая потенциальные варианты соглашения, Хегсет предположил, что в процессе переговоров могут возникнуть ситуации с обменом территориями и уступками, подчеркнув, что ни одна из сторон не останется довольной.

«В переговорной части, вы знаете, могут быть обмены территориями. Будут уступки. Никто не будет совершенно счастлив», — предположил глава Пентагона.

Когда его спросили о возможном создании прецедента с обменом территориями, Хегсет ответил, что это его не беспокоит, обосновав это тем, что данная война не была начата президентом Трампом и что он не является ее причиной. Хегсет объяснил ситуацию слабостью предыдущих администраций, в частности, Обамы и Байдена.

Хегсет также заявил, что может принять участие во встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

15 августа на территории Аляски запланирована встреча между Путиным и Трампом. Основным вопросом для обсуждения заявлена тема достижения мира на Украине. В рамках встречи могут быть рассмотрены различные предложения, включая возможность обмена территориями и вариант отказа Киева от планов по вступлению в НАТО.

Ранее в МИД РФ рассказали, чего ожидают от встречи Путина и Трампа.

