Министр обороны США допустил возможность своего участия во встрече Трампа и Путина

Хегсет: возможно, я приму участие во встрече Трампа и Путина

Министр обороны Соединенных Штатов Пит Хегсет заявил о возможности своего участия в предстоящей на Аляске встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом глава Пентагона сказал в интервью телеканалу Fox News.

Хегсет уточнил, что необходимо будет свериться с его графиком. При этом он назвал возможным свое участие в российско-американской встрече на высшем уровне.

12 августа заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков выразил надежду, что предстоящая встреча президентов России и США придаст импульс нормализации отношений между странами.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Ранее Трамп ответил, будет ли Зеленский на встрече с Путиным на Аляске.