Глава РФПИ Дмитриев: сторонники нарративов Байдена по Украине потерпят неудачу
Александр Вильф/РИА Новости

Стратегия экс-президента США Джо Байдена в отношении Украины обречена на провал. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X, комментируя пост главы европейской дипломатии Каи Каллас.

Каллас утверждала, что «трансатлантическое единство, поддержка Киева и давление на Россию» якобы остановят конфликт.

«Нет, безопасность достигается диалогом и решением проблем. Те, кто следуют подходам Байдена, потерпят неудачу», — возразил Дмитриев.

11 августа Дмитриев заявил, что рынок считает, что диалог между Россией и США способствует миру. Он отметил, что в момент прошедшей встречи президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall упала на 13%.

Также Дмитриев поделился ожиданиями от переговоров на Аляске. По его мнению, предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет мир.

Ранее Дмитриев спрогнозировал попытки срыва встречи Путина и Трампа.

