Спецпредставитель Путина поделился ожиданиями от переговоров на Аляске

Дмитриев выразил уверенность, что встреча Путина и Трампа принесет мир

Предстоящая встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа принесет мир, заявил специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Пост с соответствующим содержанием он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

Он выразил уверенность, что «подстрекатели войны» не смогут улыбаться 15 августа.

«Диалог между Путиным и Трампом принесет надежду, мир и глобальную безопасность», — подчеркнул Дмитриев.

10 августа вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс дал интервью телеканалу Fox News и заявил о стремлении американских властей найти такое решение конфликта на Украине, которое устроило бы обе стороны.

Очные переговоры российского и американского лидеров должны состояться 15 августа на Аляске. Ожидается, что ключевой темой обсуждения станет урегулирование украинского кризиса. Главы государств планируют обговорить такие предложения по завершению боевых действий, как обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее журналисты выяснили, где будет находиться украинский лидер Владимир Зеленский во время встречи Путина и Трампа.