Глава РФПИ рассказал о реакции рынка на предстоящие переговоры России и США

Рынок считает, что диалог между Россией и США способствует миру. Об этом на своей странице в соцсети X заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Рынок считает, что диалог способствует миру», — написал он.

Дмитриев отметил, что в момент прошедшей встречи президента РФ Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа стоимость акций немецкого оборонного концерна Rheinmetall упала на 13%.

До этого американский телеканал CNN сообщил, что предстоящие переговоры с российским лидером на Аляске станут самым серьезным испытанием веры американского лидера Дональда Трампа в личную дипломатию.

Встреча Путина и Трампа пройдет 15 августа на Аляске. Главная заявленная тема — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включать в себя обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трампу также передали приглашение посетить РФ.

Ранее Трамп обрушился с критикой на Зеленского из-за его слов о территориях.