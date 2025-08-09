Глава РФПИ спрогнозировал попытки срыва встречи Путина и Трампа

Некоторые страны, заинтересованные в продолжении конфликта на Украине, попытаются сорвать предстоящую встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом написал в своем Telegram-канале глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Безусловно, рядом стран, заинтересованных в продолжении конфликта, будут предприняты титанические усилия (провокации и дезинформация), чтобы сорвать запланированную встречу Президента Путина и Президента Трампа», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация сохранены — прим. ред.).

15 августа Дональд Трамп и Владимир Путин проведут переговоры на Аляске. Главная тема переговоров — мир на Украине. Обсуждаемые предложения могут включить обмен территориями и отказ Киева от вступления в НАТО, утверждают западные СМИ.

Помощник президента России Юрий Ушаков объяснил выбор Аляски ее географической близостью к России. По его словам, ближайшие дни будут посвящены «активной и напряженной проработке» деталей встречи.

Ранее в Европе заявили, что Зеленский срывает мирный процесс по Украине.