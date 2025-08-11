На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США начали использовать полярный ледокол Storis

МВБ: США впервые за 25 лет ввели в эксплуатацию новый ледокол Storis
Scalia Media/Shutterstock/FOTODOM

Власти Соединенных Штатов впервые за четверть века ввели в эксплуатацию полярный ледокол Storis для Береговой охраны страны. Об этом сообщило министерство внутренней безопасности (МВБ) США, передает ТАСС.

В публикации говорится, что среднеразмерный ледокол позволит расширить оперативное присутствие США в Арктике, а также будет оказывать поддержку работе береговой охраны.

Официальное введение судна в эксплуатацию произошло 10 августа на Аляске в преддверии встречи президента США Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина.

Помимо нового судна, у США есть еще два ледокола — тяжелые Polar Star и Healy.

До этого президент Финляндии Александр Стубб допустил, что Хельсинки могут поставить США ледоколы до конца президентского срока Трампа.

В начале мая газета The Wall Street Journal писала, что США испытывают необходимость в ледоколах для обеспечения своего доминирования в Арктическом регионе и не могут самостоятельно справиться с этой задачей. По данным издания, финские организации, такие как Aker Arctic, выразили готовность сотрудничать в этом направлении.

Ранее стало известно о новых планах Канады на Арктику.

