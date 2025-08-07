На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о новых планах Канады на Арктику

Bloomberg: Канада изучает маршрут экспорта газа в Европу через воды Арктики
murattellioglu/Shutterstock/FOTODOM

Правительство Канады ищет возможности для развития порта в Гудзоновом заливе в качестве канала для экспорта природного газа, калийных удобрений, рапса и других товаров в Европу, поскольку страна стремится уменьшить свою экономическую зависимость от США. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр энергетики Тим Ходжсон заявил, что видит большой потенциал для преобразования порта Черчилль (Манитоба) в значительно более крупный экспортный центр. Эту идею поддерживают также руководители провинций Альберта и Саскачевана, которые являются крупными экспортерами нефти, газа и сельхозпродукции.

Однако некоторые политики считают, что ввиду того, что основную часть года порт покрыт льдами, потребуется много лет и денег для осуществления этого плана.

По словам Ходжсона, канадское правительство сейчас закупает новый флот ледоколов для береговой охраны, благодаря которым возможно сделать маршрут круглогодичным, и он стал бы прямым путем в Европу.

Ранее Канада отказалась от сотрудничества с Россией в Арктике.

