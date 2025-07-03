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Финляндия может передать США ледоколы до конца президентского срока Трампа

Стубб допустил, что Финляндия поставит США ледоколы до конца срока Трампа
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Michael Nitzschke/Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что Хельсинки могут поставить США ледоколы до конца президентского срока Дональда Трампа. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы были бы очень рады предоставить администрации США несколько ледоколов до окончания президентского срока Трампа. Мы сейчас обсуждаем с президентом и администрацией, как быстро мы можем предоставить США ледоколы», — сказал Стубб.

1 мая газета The Wall Street Journal сообщила, что США испытывают необходимость в ледоколах для обеспечения своего доминирования в Арктическом регионе и не могут самостоятельно справиться с этой задачей. По данным издания, финские организации, такие как Aker Arctic, выразили готовность сотрудничать в этом направлении.

В марте Трамп заявил, что США намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

Ранее в ФРГ заявили о сомнениях Финляндии в том, что НАТО защитит ее от России.

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