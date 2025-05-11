СМИ сообщили о намерениях Финляндии помочь США доминировать в Арктике

США испытывают необходимость в ледоколах для обеспечения своего доминирования в Арктическом регионе, и не могут самостоятельно справиться с этой задачей. Финские организации, такие как Aker Arctic, выразили готовность сотрудничать в этом направлении, пишет The Wall Street Journal.

Материал подчеркивает, что для укрепления позиций в Арктике президент США Дональд Трамп нуждается в ледокольных судах. Финляндия проявила желание предложить свою помощь, учитывая, что Соединённые Штаты сталкиваются с трудностями в строительстве таких судов.

Отмечается, что Трамп, который ранее высказал намерение приобрести или «завоевать» Гренландию, считает Арктику зоной будущих торговых путей и потенциальных конфликтов, поэтому он призвал американские компании активнее развивать производство ледоколов.

Также стало известно, что Финляндия приобретает значимость среди стран НАТО благодаря своему опыту в области строительства ледокольных судов.

13 марта Трамп заявил, что США намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

Ранее в Белом доме обозначили задачи США в Гренландии.