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СМИ сообщили о намерениях Финляндии помочь США доминировать в Арктике

WSJ: Финляндия построит ледоколы для осуществления арктических амбиций США
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«Газпром нефть»

США испытывают необходимость в ледоколах для обеспечения своего доминирования в Арктическом регионе, и не могут самостоятельно справиться с этой задачей. Финские организации, такие как Aker Arctic, выразили готовность сотрудничать в этом направлении, пишет The Wall Street Journal.

Материал подчеркивает, что для укрепления позиций в Арктике президент США Дональд Трамп нуждается в ледокольных судах. Финляндия проявила желание предложить свою помощь, учитывая, что Соединённые Штаты сталкиваются с трудностями в строительстве таких судов.

Отмечается, что Трамп, который ранее высказал намерение приобрести или «завоевать» Гренландию, считает Арктику зоной будущих торговых путей и потенциальных конфликтов, поэтому он призвал американские компании активнее развивать производство ледоколов.

Также стало известно, что Финляндия приобретает значимость среди стран НАТО благодаря своему опыту в области строительства ледокольных судов.

13 марта Трамп заявил, что США намерены обойти Россию по числу ледоколов. Он напомнил, что в Арктике проходят ряд важных маршрутов, включая торговые пути.

Ранее в Белом доме обозначили задачи США в Гренландии.

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