Трамп отменил пошлины на импортируемое в США золото

Трамп: США не будут облагать пошлины импортируемое золото
Ken Cedeno/Reuters

Соединенные Штаты Америки не будут облагать пошлинами золото, импортируемое на территорию страны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Золото не будет облагаться пошлинами», — написал глава Белого дома.

Трамп не стал раскрывать причины принятия подобного решения.

О введении пошлин США на золото 8 августа сообщила газета Financial Times. По ее данным, решение касалось золотых слитков весом 1 кг и 100 унций. Эксперты прогнозировали риск снижения маржинальности для рефинеров из Швейцарии, возможный пересмотр логистических цепочек и давление на мировой рынок драгметаллов.

В этот же день директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что Швейцария предпринимала попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле. По его словам, Вашингтону удалось достичь новых торговых договоренностей с государствами, которые представляют более половины мирового ВВП.

Ранее президент Бразилии отказался «унижаться» перед Трампом после введения пошлин.

Тарифные войны Трампа
