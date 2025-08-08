На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Швейцария пытается договориться с США по вопросу пошлин, заявил Белый дом

true
true
close
Depositphotos

Швейцария в настоящее время предпринимает попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле. Об этом в интервью Fox News рассказал директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт.

По его словам, сегодня США удалось достичь новых торговых договоренностей с государствами, которые представляют более половины мирового ВВП. Таким образом, Вашингтон обеспечил  «триллионы долларов» новых инвестиций и такой же объем доходов от пошлин.

7 августа в правительстве Швейцарии сообщили, что Берн рассчитывает на продолжение торговых переговоров с США с целью снизить пошлины на импорт в размере 39%.

Швейцария в настоящее время воздерживается от ответных мер против США, поскольку такие действия «лишь бы возложили дополнительное бремя на швейцарскую экономику». Среди прочего правительство Швейцарии дало обещание в скором времени начать подробные дискуссии, как смягчить издержки для швейцарского бизнеса.

В этот же день сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп проигнорировал визит президента Швейцарии Карин Келлер-Зуттер, которая посетила Вашингтон в надежде достичь с Белым домом соглашения после анонсированных планов ввести импортные пошлины в размере 39%.

Ранее в Швейцарии заявили, что не понимают, чего от нее хотят США.

