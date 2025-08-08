На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США ввели пошлины на золотые слитки

FT: США ввели пошлины на золотые слитки весом 1 кг, ввозимые в страну
imago stock&people/Global Look Press

Служба таможенного и пограничного контроля США ввела пошлины на импорт золотых слитков весом 1 кг и 100 унций, что может повлиять на Швейцарию как крупнейшего мирового переработчика золота. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Решение, оформленное распоряжением от 31 июля, изменяет таможенную классификацию слитков. Ранее отрасль ожидала применения другого кода, освобождающего от сборов.

«Это решение резко контрастирует с предыдущими ожиданиями отрасли», — отмечает издание со ссылкой на документ.

Слитки весом 1 кг составляют основу торговли на ключевой фьючерсной площадке Comex. Швейцария экспортирует в США золота на $8-10 млрд ежегодно. Эксперты прогнозируют риск снижения маржинальности для швейцарских рефинеров, возможный пересмотр логистических цепочек и давление на мировой рынок драгметаллов.

8 августа директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт. рассказал, что Швейцария в настоящее время предпринимает попытки договориться с США по вопросу применяемых пошлин в двусторонней торговле.

Ранее стало известно о планах Трампа добавить золота на потолок Овального кабинета.

