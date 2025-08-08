Президент Бразилии отказался «унижаться» перед Трампом после введения пошлин

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что не будет инициировать торговые переговоры с американским лидером Дональдом Трампом после того, как в среду пошлины США на бразильские товары выросли до 50 процентов. Его слова приводит Reuters.

«В тот день, когда моя интуиция подскажет, что Трамп готов к разговору, я без колебаний позвоню ему. Но сегодня моя интуиция подсказывает, что он не хочет разговаривать. И я не буду унижаться», — сказал да Силва.

30 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп ввел в отношении бразильских товаров дополнительную пошлину в размере 40%. В Белом доме объяснили, что такие меры приняты в ответ на недавние действия правительства Бразилии, которые представляют собой «чрезвычайную угрозу» национальной безопасности, внешней политике и экономике США.

После этого Лула да Силва провел телефонные переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, в рамках которых договорились укреплять экономическое сотрудничество между странами на фоне тарифов со стороны США.

Ранее Моди обратился к Трампу после введения пошлин против Индии.