Власти Мексики не располагают информацией об участии боевиков местных картелей в украинской конфликте. Об этом заявила президент страны Клаудия Шейнбаум, комментируя на пресс-конференции слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, пишет РИА Новости.

«Мы не располагаем информацией об этом», — сообщила Шейнбаум.

10 августа Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что российские военнослужащие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уничтожают наемников ВСУ из картелей Мексики и Колумбии. Он отметил, что Киев рекрутирует и отправляет на фронт «самые мерзкие отбросы человечества» в лице членов латиноамериканских картелей. Среди них — представители «Клана дель Гольфо», «Синалоа» и других преступных организаций, уточнил Медведев.

Об интересе к службе в Вооруженных силах Украины мексиканских наемников также сообщало французское издание Intelligence Online со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины и в мексиканском Центре национальной разведки CNI. В статье говорится, что некоторые латиноамериканские добровольцы проявляют особый интерес к FPV-дронам и игнорируют другие виды боевой подготовки. Предполагается, что полученные знания они продают тем, «кто больше заплатит». Отмечается, что некоторые из мексиканских наемников могут быть связаны с наркокартелями или быть завербованы через частные военные компании.

Ранее в СВР России сообщили, что в тюрьмах США вербуют членов наркокартелей для участия в конфликте на Украине.