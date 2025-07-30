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Раскрыта причина интереса мексиканских наемников к службе в ВСУ

Intelligence Online: мексиканцы идут в ВСУ, чтобы продать знания наркокартелям
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Reuters

Некоторые мексиканские наемники могли использовать службу в Вооруженных силах Украины (ВСУ) для получения знаний по управлению беспилотниками с целью передачи их криминальным группировкам. Об этом сообщило французское издание Intelligence Online со ссылкой на источники в Службе безопасности Украины (СБУ) и в мексиканском Центре национальной разведки CNI.

Расследование показало, что латиноамериканские добровольцы в рядах ВСУ проявляли особый интерес к FPV-дронам и игнорировали другие виды боевой подготовки. Предполагается, что полученные знания наемники продавали тем, «кто больше заплатит».

«Украинская разведка подозревает, что испаноговорящие добровольцы проникли в международный легион для обучения пилотированию беспилотников FPV», — говорится в публикации.

Отмечается, что некоторые из них могут быть связаны с наркокартелями или были завербованы через частные военные компании.

До этого сообщалось, что отряд мексиканских наемников воюет в составе 25-й бригады ВСУ. Один из пользователей запрещенной соцсети в профиле Miquiztli Force заявлял, что в ряды ВСУ берут всех без исключения — не важно, что знаешь только испанский язык или не имеешь опыта воинской службы. Для новобранцев предусмотрен базовый двухмесячный курс военной подготовки.

Ранее стало известно, что в Колумбии готовят закон, запрещающий граждан вступать в ряды ВСУ.

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