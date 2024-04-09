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В СВР заявили, что в США вербуют членов наркокартелей для отправки на Украину

СВР: в США вербуют членов наркокартелей для участия в конфликте на Украине

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Gleb Garanich/Reuters

Американские частные военные компании (ЧВК) вербуют в тюрьмах США представителей наркокартелей для участия в конфликте на Украине. Об этом сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России, передает РИА Новости.

По ее информации, Соединенные Штаты используют «все более отчаянные методы в своих попытках переломить ситуацию» на украинском театре военных действий (ТВД), «пополняя ряды деморализованных бойцов ВСУ многонациональным сбродом, имеющим склонность к вооруженному насилию». В этих целях американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР США начали вербовать отбывающих наказание в тюрьмах Соединенных Штатов членов мексиканских и колумбийских наркокартелей для участия в украинском конфликте, заявили в СВР России, ссылаясь на свои данные.

До этого глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал, что французские наемники на Украине находятся в тылу Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении и опасаются попасть на линию соприкосновения с ВС РФ, выполняя командные функции в тылу украинской армии.

Ранее Путин заявил, что иностранные наемники в ВСУ несут потери «из-за своей глупости».

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